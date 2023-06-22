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Sahte ehliyet skandalı!

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Trafik kazalarının artmasından şikâyet ederken, sınava girmeyen yabancılara para karşılığında “ sahte ehliyet” verildiği ortaya çıktı.
Sahte ehliyet skandalı!

Girne’de faaliyet gösteren Ergüneş Şoför Okulu eğitmenlerinin karıştığı sahte evrakla ehliyet verme soruşturması kapsamında tutuklanan Celal Abbas Uğuroğlu ve Levent Baysal’ın Sezer Karataş isimli şahsın yanı sıra Pakistan uyruklu 8 kişiye sınava girmeden sahte evraklarla ehliyet sağladığı ortaya çıktı.

Girne’de sahte öğrenci ehliyeti verilmesi olayıyla ilgili tutuklanan Ergüneş Şoför Okulu eğitmeni Celal Abbas Uğuroğlu ile eğitmen Levent Baysal yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Yavuz, zanlının Girne’de meydana gelen “Resmi Evrak Sahtelemek, Evrak Sahtelemek, Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini “suçlarından tutuklandığını belirtti.

Sahte evrakla ehliyet verilmesi soruşturmasını yürüten polis memuru Ömer Yavuz, Levent Baysal ile Celal Abbas Uğuroğlu’nun,  16 Mayıs 2022 tarihli öğrenci ehliyet sınavına girmediği halde Sezer Karataş adına sahte olarak düzenlenen form hazırladıklarını söyledi. Polis, zanlıların Vergi Dairesine ait genel tahsilat makbuzunun arka kısmına, sınav tarihinde görevli müfettiş U.Ö.’nün imzasını sahteleyip “Geçti” ibaresi yazdıklarını açıkladı.

 Polis, zanlıların sahte olarak düzenlenmiş evrakı Girne Vergi Dairesinde tedavüle sürüp Sezer Karataş için“D” sınıflarına haiz öğrenci sürücü belgesini temin ettiklerini belirtti.

Polis olayın bilgilerine 8 Haziran 2023 tarihinde geldiğini ve ilk etapta Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, ilk etapta Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. KAMALI HABER

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