Sahte Emlakçılara dikkat! 9700 STG depozito aldı evleri liralamadı!

03-08.04.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa ve Girne’de, H.Ş.(E-29)’nin herhangi bir yetkisi olmadığı halde fotoğrafları çekip paylaştığı apartman dairelerini kiralamak maksadı ile facebook sosyal paylaşım platformunda "Girne Kiralık Evler" isimli kullanıcı hesabı kurup paylaşım yapması sonucunda, paylaşım üzerinden daire kiralamak için kendisi ile iletişime geçen dört ayrı kişiden kira ve depozito bedeli olarak toplamda 15,000 TL ve 9,700 Stg nakit paraları sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.