Sahte Emlakçıyı mahkeme hapse gönderdi!

Sahte Emlakçıya 45 gün hükümsüz tutuklu olarak yargılanacak!

Bugüne kadar 40'a yakın üniversite öğrencisini dolandırarak yaklaşık 200 bin TL’lik vurgun yapan ve 2 kez teminatla serbest bırakılan Ahmet Uğurlu Şanlıtürk bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sahte emlakçı yine serbest kalmadı!

2017 yılında “piyasaya sahte belge sürme” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla 6 ay içinde 2 kez mahkemeye çıkarılan ve her seferinde teminatla serbest bırakılan sahte emlakçı Şanlıtürk bugün 3. kez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme bugün Şanlıtürk'ü 45 gün hükümsüz olarak hapse gönderdi.

Lefkoşa’da kurduğu sahte emlak şirketi ile internet üzerinden başkalarına ait evleri sahte belge düzenleyerek yabancı uyruklu öğrencilere kiralayan Ahmet Uğurlu Şanlıtürk “sahte belge düzenleme” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla bugün Lefkoşa’da yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ekim, Kasım ve Aralık 2018 tarihlerinde 12 öğrenciden sahtekarlıkla 73 290 TL vurgun yapan Ahmet Uğurlu Şanlıtürk’ün 2016 ve 2017 yıllarında da aynı yöntemlerle 20’yi aşkın üniversite öğrencisini dolandırdığı ve bundan dolayı 2 kez mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.

2016 yılında 3 öğrenciden 8700 Sterlin, 2017 yılında ise 13 ayrı üniversite öğrencisinden 60 bin TL’yi aşkın bir miktar parayı gasp ettiği için 6 ay içinde “sahte belge düzenleme”, “piyasaya sahte belge sürme” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla 2 kez mahkemeye çıkarılan sahte emlakçı Şanlıtürk her seferinde teminatla serbest bırakılmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, bugüne kadar 40’a yakın üniversite öğrencisini dolandırarak yaklaşık 200 bin TL’lik vurgun yapan sahte emlakçı Ahmet Uğurlu Şanlıtürk 'ü 45 gün hükümsüz tutuklu olarak yargılayacak.