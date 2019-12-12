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Sahte evrak davasında karar açıklandı

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Sahte evrak davasında karar açıklandı
Sahte evrak davasında karar açıklandı

Ağır ceza mahkemesi heyeti huzurunda bulunan sahte evrak düzenleme ile ilgili aleyhlerine dosya tanzim edilen A.M ve A.K ile ilgili kararını açıkladı. Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okunan kararda M.M adına tanzim edilmiş KKTC kimlik kartının üzerindeki resmi çıkarıp yerine sanık 2 A.K’ ın resminin yapıştırılmasıyla KKTC kimlik kartının sahtelendiğine değinerek sahte evrak düzenleme ile ilgili detay verdi.

Sahte evrak düzenlemenin aslında olmayan bir şeyin varmış gibi olduğunu göstermek şeklinde yapılan bir işlem olduğuna değinen Toroslu, bu suça 10 yıla kadar hapislik cezası takdir edilmesi yasa koyucunun bu konuya ne denli önem verdiğini göstermektedir dedi. Bu gibi suçlarda ceza verilirken kamu hizmetinin menfaatleri göz önünde bulundurulmalıdır diyen Toroslu, yapılan işlemin kimlik kartı olmasının önemine değindi.

Bu suçun işlenmesinde sanık 2 nin payının büyük ve teşvik edici olması verilecek cezada aralarındaki pozisyon ve menfaatlerin değerlendirilmesinde rol oynadığına dikkat çeken Toroslu, tüm hafifletici nedenleri göz önünde bulundurduktan sonra sanık 1 A.M’e iki ay, sanık 2 A.K’ a ise 1 yıl hapislik cezası takdir ettiklerini belirtti.

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