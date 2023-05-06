Sahte Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme

1. 05.05.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Lokmacı Sınır Kapısında, T.A.Y.S.(E-24), GKRY Bölgesine geçiş yapmak için tasarrufunda bulunan ve kendi adına düzenlenmiş sahte Ukrayna pasaportunu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırmaya teşebbüs etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 05.05.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palace Sınır Kapısında A.P.(E-73), GKRY bölgesine geçiş yapmak için tasarrufunda bulunan ve kendi adına düzenlenmiş sahte Macaristan pasaportunu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırmaya teşebbüs etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.