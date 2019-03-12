Sahte evrak düzenleyen iki kişi tutuklandı

2016-2017 yılları arasında, H.E.U.(K-53)’nun, Güzelyurt Bölgesinde faaliyet gösteren Ortaöğretim okullarında köylerden getirilen öğrencilerin taşımacılık ücretleri için doldurulan formlar üzerinde, Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi olan Y.Ö. (E-31) ile birlikte sahteleyerek tedavüle sürüp, ödenmesi gereken miktardan fazla 419,025.27 TL’yi sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
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