'Sahte evrak' olayı: Girne Tapu Dairesi çalışanları iş bıraktı

Girne Tapu çalışanları, üç arkadaşlarının “haksız yere tutuklandığını” iddia ederek, eyleme gitti.

İşinsanı Mehmet Eminoğlu, bir süredir yüzbinlerle sterlinlik dolandırıcılık işlerini sahte evrakları notere onaylatarak tedavüle sürmekle gündemde.

Tapu personeli ise, “sahte evrakı dİkkatsizce alarak, işlem koymakla” suçlanıyor.

Tapu personeli, sate evrak düzenleyenlerin suçlu olduğunu belirterek, “işlem yapan memurların” haksızlığa uğradığını belirtiyor.

Her gün yüzlerce işlem yapıldığını be yoğunluk olduğunu belirten tapu memurları, arkadaşlarına destek için mahkeme önünde toplanarak, iş bıraktı.

İçişleri bakanlığının da personelin noter onaylı gelen evrakların sahte olup olmadığına karar veremeyeceğini düşünerek, gelişmelerden rahatsız.

Savcılığın ve polisin tapu memurlarını tutuklaması; önümüzdeki süreçte de tapu işlemlerinin yavaşlamasına neden olacağı endişesi var...