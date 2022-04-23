Sahte Evrak Oluşturmaktan 3 Tutuklama

22.04.2022 tarihinde, Ercan Havaalanında, K.C.(E-42), başka bir şahıs adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu ve kimliği üzerine, kendi fotoğrafını koyup sahteledikten sonra, başkasının kimliğine bürünüp KKTC'den çıkış yapmak maksadıyla görevli memura verip tedavüle sürerek sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
22.04.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, A.A.(E-22), sürüş ehliyeti sınavına girebilmek için, arkadaşı M.T.A.A.(E-21) ile birlikte, A.A. adına düzenlenen, eski tarihli PCR test sonucunun tarihini değiştirerek sahteledikten sonra görevli ehliyet müfettişine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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