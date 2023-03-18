Sahte Evrakla

16.03.2023 tarihinde, Ercan Hava Limanından KKTC’ye giriş yapmak isteyen P.R.K.(E-61), Y.E.P.(E-48), S.D.B.(E-40), P.T.N.(E-40), ve J.A.G.(E-37), C.K.(E-47), D.M.M.(E-39, H.T.H.G.(E-42), M.D.F.A.(E-28) ve M.R.(E-41), tasarruflarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş ve vize muafiyetini gösteren belgeleri KKTC’ye giriş yapmak makdasıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı oldukları tespit edilen S.Z.(E-49), Y.S.T.(K-44) ve S.O.M.(E-32) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.