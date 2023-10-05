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Sahte evraktan tutuklandı... Yargılanmayı Cezaevi'nde bekleyecek...

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Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenlenmesi olayında bir şahsı dolandıran Pakistanlı A.G yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Sahte evraktan tutuklandı... Yargılanmayı Cezaevi'nde bekleyecek...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz zanlı hakkındaki olguları aktardı.  

Polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da A.G'nin dolandırmak kastı ile Aamir Sheraz’ın Pakistan’daki arkadaşına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile Kıbrıs İktisat Bankasına ait sahte banka teminat mektubunu düzenleyip, Sheraz’dan bin 500 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 26 Eylül 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı yöntemle Bangladeşli bir şahsı daha dolandırıp, bin dolar aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, bu süre içerisinde Muhammed isimli bir şahsın daha şikayetçi olduğunu, zanlının kendisine pasaport ve çalışma izni çıkaracağını söyleyerek, 6 bin 500 euro aldığını söylediğini aktardı.

Polis, Lefkoşa bölgesinden 3 kişinin, Demirhan’da bir kişinin ve Lefke’de de bir kişinin zanlıdan şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, bu nedenle zanlı hakkında Lefke’de de dosya tazmin edildiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının banka hesaplarının ve cep telefonunun incelemeye aldığını, şikayetlerin artabileceğini dile getirdi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Eylül 2021 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye geldiğini ancak okula hiç kayıt yaptırmadığını, 2021 yılı Aralık ayından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü söyledi.

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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