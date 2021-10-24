Sahte Hızlı Test İbraz Ederek Kktc’ge Geçmek İstediler

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek isterken sahte antijen testi ibraz ettikleri tespit edilen üç kişinin tutuklandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 17 Ekim Pazar günü Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, “Zodia-Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından geçmek isteyen üç kişinin ibraz ettikleri antijen test belgelerinin sahte olduklarının tespit edildiğini yazdı.
Gazete, yaşları 36, 34 ve 29 olan üç kişinin sorgularında suçlarını kabul ettiklerini ve haklarında yazılı suçlama yapılmasının ardından daha sonra çağırılmak üzere serbest bırakıldıklarını aktardı.
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