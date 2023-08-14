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Sahte Hollanda pasaportu ile Ercan'dan çıkış yaptılar...

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Sahte Hollanda Pasaportu ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapan A.H.N ile O.M.M Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Sahte Hollanda pasaportu ile Ercan'dan çıkış yaptılar...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İbrahim Bulak olayla ilgili bulguları aktardı.

Bulak, 12 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.27 sıralarında A.H.N'nin (E-34) tasarrufunda bulunan kendi bilgilerinin yer aldığı Hollanda pasaportuyla, O.M.M'nin de (E-26) tasarrufunda bulunan kendi bilgilerinin yer aldığı Hollanda pasaportuyla Ercan Havalimanından çıkış yaptığını söyledi.

 Bulak, İstanbul Havalimanı’nda söz konusu pasaportların sahte olduğu tespit edilerek, zanlıların KKTC’ye iade edildiklerini kaydetti. Bulak, zanlıların aleyhine derdest emri temin edilerek tutuklandığını söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.
   
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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