Yunanistan’da bir barda kaçak içki içtiği için kör oldu

Ancak bazen üst segmentte yer alan mekanlarda bile kaçak içki satılabiliyor.

Nijerya’da yaşayan yemek eleştirmeni Opeyemi Famakin, Port Harcour şehrindeki bir gece kulübünde markalı viski içerken zehirlendiğini anlatıyor.

Famakin, “Garip kokuyordu, ancak eğlenirken çok da umursamıyorsunuz. Beş gün çok kötü hastaydım” diyor.

Sosyal medyada yaşadıklarını yazdıktan sonra çok sayıda kişin kendisiyle bağlantıya geçip benzer şeyleri yaşadığını söylemiş.

Yunanistan’da 2016 yılında Hannah Powell, içki içtiği bir gecenin ardından kör oldu.

23 yaşındaki Powell, metanol karışmış votka içtikten sonra böbreklerinin kapandığını ve kör olduğunu belirtiyor.

2019’da BBC’nin Newsbeat programına, “Belli ki mafya ormanda kaçak içki üretiyor ve sonra bunu ucuza barlara satıyordu” diyerek anlattı.

Rusya’da ise kaçak içki 2000’lerin ortalarına kadar çok rahat bir şekilde market raflarına kadar giriyordu.

Rus hükümeti bu yılın başında ise alkol ile ilişkili kurallarını sıkılaştırdı.

Sri Lanka’da, kaçak içki üretimi çevreye ve doğal hayata da zarar veriyor.

2022’de bir fil kaçak içki üretimi yapılan bir varilin içine sıkışmıştı.

Çevreciler ise ormanlarda kaçakçıların yasa dışı alkol faaliyetlerini gerçekleştirmek için filleri öldürdüğünü öne sürüyor.