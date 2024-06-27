Rusya’daki Ulusal Tüketici Hakları Birliği’ne göre her yıl yaklaşık 900 kişi sahte içkiden ötürü hayatını kaybediyor.

İran ve Endonezya da Türkiye gibi her yıl onlarca kişinin sahte içkiden dolayı hayatını kaybettiği ülkeler arasında.

Bu ölümlerin çoğu metanol kaynaklı gerçekleşiyor; mayalanma süresinde ortaya çıkan metanol, damıtma sırasında yoğunlaşıyor.

Ticari olarak alkol üreten şirketler, metanolü insan sağlığı için güvenli olan seviyelere indiriyor.

Sahte içki üretenler ise genellikle boya ve cila gibi malzemelerde bulunan endüstriyel metanolü kullanıyor.

Metanölün çok düşük oranlarda tüketilmesi bile körlüğe, ciğerde hasara ve ölüme yol açabiliyor.

Oslo Üniversitesi ve Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından kurulan Metanol Zehirlenmesi Girişimi’ne göre 2023 yılında 60 farklı vakada 309 kişi hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin çoğu Asya ülkelerinde gerçekleşti.

Tamil Nadu’dan doktor A. Muthu, asitin böbreklerde yoğunlaştığını, bunun da idrarın akışına engel olduğunu, böylece tuzun biriktiğini ve böbreğin iflas ettiğini anlatıyor.

En ileri tıbbi yöntemler bile kaçak içki içtiği için kör olan hastalara yardım edemiyor.

Semptomlar arasında; baş dönmesi, mide bulantısı, mide ağrıları, kusma ve bulanık görme var.

İngiltere’deki Lincoln Hastanesi’nden doktor Vikas Sodiwala, metanolün gözün arkasında sinirlere saldırdığını ve bunun da görme duyusuna zarar verdiğini anlatıyor.

Metanol Zehirlenmesi Girişimi’ne göre metanol zehirlenmesinden daha çok küresel olarak düşük gelir seviyesinde olan insanlar etkileniyor.

İran ve Endonezya’da ise İslam dininin etkilisiyle alkol tüketiminin tabu olması sahte içkinin tüketilmesinde rol oynuyor.

Hastalananlar ise utandıkları için tedavi olmaktan kaçınıyor.

Sahte içki nasıl tespit edilir?

Hangi ülkede yaşarsanız yaşayın sahte içkinin kurbanı olabilirsiniz.

Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) göre eğer içki normal fiyatının çok altında satılıyorsa büyük ihtimalle kaçak olabilir.

Bilinen satıcılardan alkol satın almayı tavsiye eden Interpol, şişelerin paketlemesine, üzerinde dilbilgisi hatalarının olup olmadığına ve farklı biçimlerdeki şişelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Aynı zamanda eğer içki boya ya da oje gibi kötü kokuyorsa dikkatli olmak gerekiyor.