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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

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Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle 9 Ekim'den bu yana 71 kişi yaşamını yitirdi.
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

Türkiye genelinde 9 Ekim'den bu yana 71 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirirken, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 457 kişiden 95'i tutuklandı.

Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle 9 Ekim'den bu yana 71 kişi yaşamını yitirdi.

 

Metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle dün İzmir'de özel bir hastaneye başvuran Bülent E, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kuşadası'nda yaşayan Umut A. da dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü ancak metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen genç adam yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Türkiye genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 28, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale ve Mersin'de 7'şer, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 71'e çıktı.

95 kişi tutuklandı

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonlarda 457 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 95'i tutuklandı, diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son 24 saat içinde Mersin'de 290 litre sahte içki ve 2 litre metil alkol Karabük'te ise 10.5 litre sahte içki ele geçirildi. İzmir'in Bornova ilçesinde bir kokoreç dükkanına ve iş yeri sahibinin diğer adreslerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da da sevkiyata hazır vaziyette 100 CC'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2.5 ton sahte içki bulundu.

Kilis'te bir iş yerinde 22 şişe sahte içki, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 190 litre sahte rakı, Aydın'ın Çine ilçesinde de 12 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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