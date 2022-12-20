Sahte ilaç alarmı! Polis 28 ülkede harekete geçti

Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Nisan-Ekim 2022 arasında sahte ilaç ve doping maddesi üreten 59 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 349 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonlarda, piyasa değeri 40 milyon euro olan 10,5 milyon sahte ilaç ve doping maddesine el konulduğu kaydedildi.

SAHTE CORONA TESTİ DE ELE GEÇİRİLDİ

İlaçların üretildiği 10 kaçak laboratuvarın kapatıldığı operasyonlarda ayrıca 1 milyon sahte Covid-19 testinin ele geçirildiği aktarıldı.

Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) de destek verdiği operasyonlarda, 19 AB üyesi ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kolombiya, Gürcistan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İsviçre ve ABD güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 195 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

UYUŞTURUCU GELİRİNE YAKLAŞTI

Sahte ilaçların Avrupa'da giderek artan sosyal bir problem haline geldiğini belirten Europol, söz konusu suçun işlenmesiyle elde edilen gelirin uyuşturucu ticaretinden elde edilene yakın olduğuna dikkati çekti.