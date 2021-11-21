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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Sahte İlaç Tehlike Saçıyor

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Zayıflamak isteyen de alıyor afrodizyak arayan da... ‘Merdiven altı’ ürünler cığ gibi yayıldı. İşin uzmanı Nurten Saydan uyardı: Eczanelerde sahte ilaç bulunmaz!
Sahte İlaç Tehlike Saçıyor

Sağlığımızla oynayanların en sık başvurdukları yöntemlerden biri de sahte ilaçlar… Özellikle piyasada zor bulunan ya da pahalı olan ilaçların sahtesini üretip piyasaya sürenler, sağlığına kavuşmayı bekleyen insanları kandırmaktan vazgeçmiyor.

Geçen hafta da İstanbul'da piyasa değeri 7.5 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildi. Yakalanan bu sahte ürünlerin içinde Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yanı sıra yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan 445 bin 195 adet ilaç da bulundu.

“SAĞLIĞIMIZ HİÇE SAYILIYOR”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, pandemi de bile sahte ilacın kesilmediğini anlattı; “İlaç, ehil olmayan yerlerden ya da kişilerden değil, eczacı danışmanlığında eczanelerden alınmalı. Eczanelerimizde sahte ilaç bulunmaz” dedi. Sahte ilaç pazarının yüksek kâr getirdiğini ifade eden Saydan, SÖZCÜ HaftaSonu'na şunları söyledi:

“ZAYIFLAMA İLAÇLARI BÜYÜK RİSK”

“Sahte ilaçların başında zayıflama ilaçları geliyor. Bu ilaçlar merdiven altında üretilip satılabiliyor. Kaynağı, üreticisi, saklama şartları belirsiz bu ürünlerin satılması, halk sağlığı açısından büyük riskler taşıyor. Afrodizyak etkili ilaçlar, saç ürünleri ve hormonlar ülkemizde yaygın.”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan

“ÖLÜME BİLE YOL AÇAR”

“Sahte ilaçlar, etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkilere, zehirlenmelere ve hatta ölümlere neden olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımız, ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmeliler. Eczanelerimizdeki ilaçlar ‘İlaç Takip Sistemi’ üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın takip ve kontrolü altındadır. Gerçek ilacın üstünde karekodu bulunur. Bu karekodlar cep telefonlarıyla kontrol edilebilir.”

İLAÇLARIN YÜZDE 6’SI SAHTE

Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitlerine göre, dünyadaki ilaçların yüzde 6'sı sahte. ABD'de lipit düşürücülerden kanser ilaçlarına kadar geniş bir yelpazede sahte ilaçlar tespit edildi.

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