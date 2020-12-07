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Sahte İngiliz pasaportuyla çıkış yapmaya çalışan şahıs mahkemeye çıkarıldı

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 Ercan Havaalanında çıkış yapmak isterken Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçu işleyen zanlı Ahmad Khan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sahte İngiliz pasaportuyla çıkış yapmaya çalışan şahıs mahkemeye çıkarıldı

 Ercan Havaalanında çıkış yapmak isterken Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçu işleyen zanlı Ahmad Khan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmad Khan’ın Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 4 Aralık’ta saat 03.00’te Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan ve kendi adına önceden sahtelenmiş olduğu İngiltere pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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