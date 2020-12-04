Sahte İngiltere Pasaportuyla adadan çıkmaya çalıştı

Ercan Havaalanında çıkış yapmak isterken Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçu işleyen zanlı Ahmad Khan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEl-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmad Khan’ın Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 4 Aralık’ta saat 03.00’te Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan ve kendi adına önceden sahtelenmiş olduğu İngiltere pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.