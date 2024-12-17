  • BIST 9948.64
  • Altın 2976.922
  • Dolar 34.8964
  • Euro 36.6929
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Sahte İrlanda pasaportu ile yakalandı!

» »
Ercan Havaalanında meydana gelen “sahte belgeyi tedavüle sürmek , başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklanan zanlı A.O.O yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Sahte İrlanda pasaportu ile yakalandı!

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.03.2024 tarihinde saat 16:00’da Ercan Havalimanı’nda A.O.O'nun Nijerya’da sahtelermiş olduğu Precious Eloghosa adına ıstar olunan pasaportu Precious Eloghosa isimli şahsın kimliğine bürünerek görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle sahnelenmiş belgeyi tedavüle sürüp başkasının kimliğine bürünmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının 13.12.2024 tarihinde A.O.O adına ıstar olunan İrlanda pasaportu ile Metehan Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Nuray Necdet, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'ndeki grev askıya alındı17 Aralık 2024 Salı 11:51
  • KKTC’den Türkiye’ye götürülen eşyadan vergi alınacak17 Aralık 2024 Salı 11:45
  • Alkollü sürüş yaptı: Bir kişinin ölümüne sebep olan Hüseyin Bal, 6 yıl hapse mahkum edildi17 Aralık 2024 Salı 11:18
  • Yabancılara Mülk Satışına Şartlı Onay17 Aralık 2024 Salı 09:44
  • Bütçe maratonu devam ediyor17 Aralık 2024 Salı 09:42
  • Türkiye ve KKTC arasında imzalanan ticaret ile ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine dair protokole onay17 Aralık 2024 Salı 09:41
  • AML öğrencilerinden milletvekillerine ikram16 Aralık 2024 Pazartesi 16:10
  • Sırt çantasında uyuşturucu ile yakalandı!16 Aralık 2024 Pazartesi 15:46
  • Erhürman: Sanayi sektöründeki el değişme, inşaat sektöründe de yaşanacak16 Aralık 2024 Pazartesi 15:21
  • Meclis Genel Kurulu'nda “Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasa Gücünde Kararname” tartışıldı16 Aralık 2024 Pazartesi 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti