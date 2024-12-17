Sahte İrlanda pasaportu ile yakalandı!

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.03.2024 tarihinde saat 16:00’da Ercan Havalimanı’nda A.O.O'nun Nijerya’da sahtelermiş olduğu Precious Eloghosa adına ıstar olunan pasaportu Precious Eloghosa isimli şahsın kimliğine bürünerek görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle sahnelenmiş belgeyi tedavüle sürüp başkasının kimliğine bürünmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının 13.12.2024 tarihinde A.O.O adına ıstar olunan İrlanda pasaportu ile Metehan Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Nuray Necdet, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.