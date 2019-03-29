Sahte isim ortaya çıkarıldı!

Polisin dün akşam tutukladığı SajidMasood, Rana Rahem AslamKhan ve Hasan Civelek’in ise 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verildi.
SAHTE İSİM ORTAYA ÇIKARILDI
Öte yandan Gökhan Naim cinayetiyle bağlantılı olarak tutuıklanan M.S.P.'nin (E-51) gerçek adının Rahem Aslam Khan olduğu tespit edildi. Polis Basın Subaylığı, diğer adının sahte olduğu tespit edilen zanlıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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