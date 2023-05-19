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Sahte kimlik davası... Zanlı adada 130 gündür izinsizmiş...

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Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlılar T.A, T.G ve C.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sahte kimlik davası... Zanlı adada 130 gündür izinsizmiş...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlılar T.A, T.G ve C.M'nin "Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından methalderdir.

Polis, zanlı 1 T.A'nın Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Murat Yılmaz adına isdar olunan T.C kimlik kartını temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlı 2 T.G'nin aynı şekilde Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Tufan Yılmaz adına isdar olunan T.C kimlik kartını temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlı 3 C.M'nin de Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Murat Kaplan adına isdar olunan T.C kimlik kartını temin ettiğini belirtti.

Polis,  zanlı 1,2 ve 3’ün tasarruflarında bulunan bu sahte kimliklerle 2023 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa'da iki casinoda ibraz edip sahte olan bu evrakları tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, 15.4.2023 tarihinde zanlıların sahte kimlik kullanarak casinolara girdiği yönünde bilgi geldiğini ve zanlı1 ve zanlı 2’nin Lefkoşa'da bulunan bir casinoda tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı 1'in tasarrufunda Murat Yılmaz adına isdar olunan T.C kimlik kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, akabinde zanlı 1 ve zanlı 2’nin 16.05.2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, aynı tarihte zanlı 3’ün de Lefkoşa'da bir casinoda tespit edilip, yapılan muhaceret kontrolunda KKTC'de ikamet izinsiz olduğundan dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı. Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını, her üç zanlı'da mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiklerini belirtti.

Polis, yine meselede var olan sahte T.C kimlik kartlarının bulunamadığını söyledi. Polis, zanlı 3 aynı gün Lefkoşa'da tespit edilmiş ve yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'de 130 gün izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğinden suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, yürütülen sorulturmanın devam ettiğini ve salimen devam edebilmesi için zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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