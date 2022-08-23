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Sahte kimlik kartıyla ülkeden çıkmaya çalışan zanlı cezaevine gönderildi

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Ülkeye kaçak giren ve sahte Belçika kimlik kartıyla Türkiye'ye gitmeye çalışan zanlı Adam Avshev, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalacak.
Sahte kimlik kartıyla ülkeden çıkmaya çalışan zanlı cezaevine gönderildi

“Resmi Evrak Sahteleme”, “Sahte Evrağı Tedavüle Sürme”, “Askeri Yasak Bölgeye Gizlice ve İzinsiz Girme” suçlarından tutuklanan zanlı Adam Avshev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Arslan olguları aktardı. Polis, zanlı Adam Avshev’in “Resmi Evrak Sahteleme”, “Sahte Evrağı Tedavüle Sürme”, “Askeri Yasak Bölge Gizlice ve İzinsiz Girme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11 Ağustos Perşembe günü saat 04.20 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda, Gazimağusa'da sakin Adam Avshev’in tasarrufundaki üzerinde resminin bulunduğu Adam Gazviriev adına düzenlenmiş sahte olarak hazırlanmış Belçika kimlik kartını KKTC'den çıkış yapabilmek maksadıyla muhaceret görevlisine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak Adam Avshev'den yapılan soruşturmada 2017 yılı içerisinde Larnaka Havalimanı'ndan Güney Kıbrıs’a gelip politik nedenlerden dolayı sığınma hakkı istediği, ancak sığınma hakkı verilmeyerek Rusya'ya iade edileceğini öğrenerek 9 Temmuz 2021 tarihinde plakasını hatırlamadığı siyah renk taksi içerisinde gizlice KKTC'ye geçtiği, yaklaşık 1 yıldan beri KKTC'de yaşadığı ve arkadaşları tarafından Türkiye'ye gidebilmesi için sahte Belçika kimlik kartını temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, adı edilen zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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