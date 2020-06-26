'Sahte KKTC ehliyeti yapılır' ilanı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta ‘Sahte Ehliyet’ ismiyle açılan bir hesaptan “sahte KKTC sürüş ehliyet yapılır” ilanı paylaşıldı. İlanda belirli bir ücret karşılığında gerçeğinden bir farkı olmayan sahte ehliyet yapıldığı iddia edildi.

"TIPKISININ AYNISINI YAPIYORUZ"

Sosyal medyada sahte ehliyet yaptığını söyleyen kişi, "Belirli bir miktar karşılığında tıpkısının aynısını yapıyoruz. Sahte ehliyet de olsa gerçeğinden bir fark yok" sözleriyle alıcılara garanti veriyor. İletişim içinse Whatsapp üzerinden telefoniyen aranması ya da mesaj gönderilmesi isteniyor.

Sahte ehliyet adıyla paylaşım yapan şahısın verdiği ilan şöyle:

“Arkadaşlar bilindiği gibi ülkemizde çok ehliyetini kaptıran insanlar var. Kimi şoför bu durumdan dolayı sorun çekiyor. Yasal olmasa da ehliyetsiz çalışan abilerim, kardeşlerim var. Ama bu durum artık son. Geçici bir süre de olsa belirli bir miktar karşılığında tıpkısının aynısını yapıyoruz. Sahte ehliyet de olsa gerçeğinden bir fark yok. Gerekli bilgi için bana ulaşın.. Whatsapp iletişim 0541 467 1850, Detaylı bilgi için Whatsapp'dan yazabilirsiniz”