Sahte lisansla 15 Hafta Bağcıl'da 12 Hafta Değirmenlik'te oynadı... Bağcıl Lig düşürüldü....

Bostancı Bağcıl Kulübü'nün futbolcu lisans vizelerindeki uygulamalarında tespit edilen usulsüzlüklerin federasyonu Bağcıl Kulübünü ligden düşürme kararı almasına neden oldu.

OLAY POLİSE TAŞINDI

Ertuğrul Göktaş olayı ile başlayan süreç polis tahkikatına taşındı. Başkasının kimliğine bürünerek sahte lisansın çıkarılarak bu sezonun ilk yarısında Ertuğrul Göktaş'ın Bağcıl'da forma giymesi sonrasında M.Değirmenlik'e transfer olması Mormenekşe Kulübü'nün itirazıyla gündeme oturmuştu. Ertuğrul Göktaş ismiyle de farklı isim olduğu iddia edilen ilgili futbolcu M.Değirmenlik'te de 12 hafta görev aldı.



MORMENEKŞE İTİRAZ ETTİ

Bağcıl'da oynadığı 15 haftalık süreçte ve M.Değirmenlik takımında Ertuğrul Göktaş'ın antijen testlerini de ayni isim ve federasyonda kayıtlı kimlik numarasıyla yaparak ibraz ettiği ortaya çıktı.

Ligin ilk yarısında Prince'i sahte lisansla oynatınca hükmen mağlup olan Bağcıl'da kadrosunda Yerli Yabancı Statüde(YYS) bulunan Cafer Mehmet Demir ile Orhan Bay'ın da usulsüzlüklerle bu statüde forma giydikleri öğrenildi.

KTFF Yönetiminin talimatlar uyarınca lisanslar ve uygunluk belgeleri üzerinde sahteleme ve değişiklik yapan kulüpleri bir alt kümeye düşürme yetkisi bulunuyor.

DİĞER KULÜPLER İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Futbol Federasyonu'nun arka arkaya ortaya çıkarılan bu belgeler ve uygulamalar sonucu B.Bağcıl Kulübü ile ilgili aldığı lig düşürme kararı sonrasında bir çok kulübün daha itiraz noktasında olduğu öğrenildi.