Sahte öğrenci belgesiyle Ercan'dan çıkmaya çalıştı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.
Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan K.U'nun aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İ.A.O'nun isteği üzerine yine aynı okulda eğitim gören F.R.M isimli öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi.
Polis, zanlının 12 Mayıs’ta Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının sahte belgeyi almak için para verip vermediğinin araştırılacağını belirtti.
Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi
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