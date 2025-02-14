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Sahte ön izinden 10 bin euro aldı: Soluğu cezaevinde aldı

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Lefkoşa’da bir eğitim merkezine 2023-2024 yılları arasında sahte olarak düzenlenmiş Pakistan lise diplomasını vererek, tedavüle sürüp sahtekarlıkla öğrenci kaydı temin eden, ayrıca sahte ön izin hazırlayarak, üç kişiden 10 bin euro aldi.
Sahte ön izinden 10 bin euro aldı: Soluğu cezaevinde aldı

 Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından itham edilen sanık tüm suçlamaları kabul etti.

 Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Candaş okudu.

 Candaş, sanığın itham edildiği sahte resmi evrak düzenleme suçunun on yıla, sahtekarlıkla para temini suçunun üç yıla kadar hapis cezası gördüğüne vurgu yaptı.

 Yargıç Tutku Candaş, işlenen suçların oldukça ağır vahim ve ciddi suçlar olduğunu söyledi.

 Yargıç, sanığın  yurtdışında bulunan yabancı uyruklu üç kişiye sahte ön izin formu düzenleyip WhatsApp üzerinden göndererek sahtekarlıkla 10.000 Euro temin ettiğini belirtti.  Candaş, sağlığın ayrıca bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmak için kendi adına sahte diplomalar düzenleyerek, tedavüle sürdüğünü anımsattı.

Candaş, yabancı bir ülkede yaşayan insanın çok daha titiz olması gerekirken hem kendisi hem de üç kişi için sahte belge düzenlediğinin altını çizdi.

Konu suçların ciddiyetine, devlet otoritesine karşı işlenen ciddi ve kamuoyu yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna vurgu yapan Candaş, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Candaş, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 

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