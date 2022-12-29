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Sahte Online Seyrüsefer Ödeme Sitelerine Dikkat!

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Sahte Online Seyrüsefer Ödeme Sitelerine Dikkat!
Sahte Online Seyrüsefer Ödeme Sitelerine Dikkat!

Son günlerde; internet üzerinden kredi kartı aracılığıyla, motorlu araçların seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemelerinin yapıldığı KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi online ödeme internet sitesinin, taklit edilmek suretiyle “https://seyruseferodeme.com ve “https://bubgov.mobi/gv-online-vergi” isimlerinde iki adet sahte ödeme sitesi oluşturulduğu tespit edilmiştir.

            Oluşturulan bu siteler sayesinde, motorlu araçlarına ait seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemesi yapmaya çalışan bazı vatandaşlarımızın kredi kartı bilgileri ele geçirilmiştir.

            KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi online ödeme internet sitesi; http://bub.gov.ct.tr olup, seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemeleri online olarak bu site üzerinden yapılmaktadır.

            Online motorlu araç harcı (seyrüsefer/muayene) ödemesi yapacak olan vatandaşlarımızın ödemelerini, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi olan http://bub.gov.ct.tr linki üzerinden yapmaları önemle rica olunur.

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