Lefkoşa’da meydana gelen ‘Sahte para banknot tasarrufu’, ‘Sahte parayı tedavüle sürme’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan Muammer Arı'nın soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi

Sahte para olayında zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Sahte para banknot tasarrufu’, ‘Sahte parayı tedavüle sürme’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hasan Can Özgürsoy Tahsin ve Aleksandr Ayrapetov’un ardından tutuklanan Muammer Arı'nın soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Sahte para banknot tasarrufu’, ‘Sahte parayı tedavüle sürme’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hasan Can Özgürsoy Tahsin ve Aleksandr Ayrapetov’un ardından tutuklanan Muammer Arı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı.

Özbey, 15 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Moonstar Döviz Bürosuna giden zanlı Hasan Can Özgürsoy Tahsin’in tasarrufunda bulundurduğu sahte 30 adet 50 Amerikan Dolarını verip tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını vermiş olduğu ifadesinde söz konusu paraları zanlı Aleksandr Ayrapetov’un kendisine verdiği beyanından sonra zanlı Ayrapetov’un da tutuklandığını belirtti.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında paranın Muammer Arı’ya ait olduğuna dair ifade olduğunu söyleyen Özbey, zanlının 18 Ekim 2021 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını aktardı.

Zanlının cep telefonlarının ve sözlü beyanlarının araştırılması gerektiğini belirteren Özbey, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.