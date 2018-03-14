Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme

13.03.2018 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan F.S.(E-34) ve D.K.(E-40), oyun oynamak maksadıyla tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 500 Euro’luk banknotu fiş almak maksadıyla görevliye vermek suretiyle tedavüle sürmüşlerdir.

Adı edilenlerin yapılan üst aramasında, F.S’nin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan üç adet 500 Euro ve bir adet 100 ABD Doları banknot bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



