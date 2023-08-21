Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme

20.08.2023 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan T.P. (E-46), tasarrufunda bulundurduğu tümü 100’lük banknotlardan oluşan; PB35870074G, PB63875124A, PB35870037G, PB35870075G, PB35870045G, PB35870049G, PB63875121A, PB35870046G, PB35870036G, PB63875123A, PB35870160G, PB63875122A, PF98731011H,
PF98701190G, PF98731637H, PB35870041G, PB35870044G, PF98731123H, PB35870038G ve PB35870159G seri numaralarını içeren toplam 2300 Amerikan Doları sahte banknotu tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.
Bahse konu tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada; konu şahsın 30.07.2023 tarihinde de aynı kumarhane içerisinde tasarrufunda bulundurduğu tümü 100’lük banknotlardan oluşan PB35870045G, PB35870075G, PB35870074G, PB35870057G, PF98731265H, PF98731051H ve PB35870068G seri numaralarını içeren toplam 700 Amerikan Doları sahte banknotu daha tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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