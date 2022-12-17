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Sahte para zanlıları teminatla serbest

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‘Sahte Para Tasarrufu’, ‘Tedavüle Sürme’ ve ‘Sahtekarlıkla Para Temini’ suçlarından tutuklanan zanlılar İsmail Zülfikar Sürücü ve Amin Abdel Qader teminat şartıyla serbest bırakıldı.
Sahte para zanlıları teminatla serbest

‘Sahte Para Tasarrufu’, ‘Tedavüle Sürme’ ve ‘Sahtekarlıkla Para Temini’ suçlarından tutuklanan zanlılar İsmail Zülfikar Sürücü ve Amin Abdel Qader bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurda bulunan zanlı İsmail Zülfikar Sürücü ve zanlı Amin Abdel Qader’in 6 Aralık 2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen ‘Sahte Para Tasarrufu’, ‘Tedavüle Sürme’ ve ‘Sahtekarlıkla Para Temini’ suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

“GECE KULÜBÜNDE SAHTE PARALARI TEDAVÜLE SÜRDÜ”

Polis, 6 Aralık 2022 tarihinde saat 21.20 raddelerinde Alayköy'de bir gece kulübünde, zanlı İsmail Zülfikar Sürücü’nün tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan MB 31427327 A seri numaralı 50 Amerikan Doları banknotu gece kulübüne giriş ücreti ödemek için kasada görevli personele 910 TL karşılığında bozdurup, tedavüle sürerek sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 8 Aralık 2022 tarihinde getirildiğini ve aynı gün zanlı Sürücü’nün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Sürücü’nün mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek konu parayı zanlı Qader’den bozdurmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün yapılan ileri soruşturmada Qader’in ‘Eski Eser Tasarrufu’ suçundan da methaldar olduğu belirtti.

Polis, zanlıların, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, Sürücü için KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, Qader için 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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