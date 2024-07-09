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Sahte para zanlısı mahkemede... "Parayı Güney'deki bir dövizciden aldım"

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Lefkoşa'da, Surlariçi'nde faaliyet gösteren bir casinoda oyun oynamak için kasa görevlisine sahte 50 euro veren ve o esnada görevli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Lübnan uyruklu A.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Sahte para zanlısı mahkemede... "Parayı Güney'deki bir dövizciden aldım"

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, 5 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa'da, Surlariçi'nde faaliyet gösteren Saray Casino içerisinde müşteri olarak bulunan Antoine Kmeid’in tasarrufundaki bir adet sahte 50 Euro'yu kumarhanede görevli C.A.’ya vererek, sahte parayı tedavüle sürdüğünü söyledi.

Mulla, zanlının olay anında casino içerisinde kontrolde bulunan görevli polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, sahte 50 euronun emare olarak alındığını belirtti.

Polis, üzerinde yapılan arama sonucu 250 Euro ve 406 Amerikan Doları tespit edildiğini, paraların emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının üzerinde bulunan paraların da sahte olup olmadığı hususunda, Sahtecilik Şubesi tarafından araştırma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlı ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde, 6 Mart 2024 tarihinde, Metehan Kara Kapısından çıkış yaptığını ve KKTC’ye giriş yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmadığını dile getirdi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının üzerinde bulunan 250 euro ve 406 dolar parayla ilgili incelemenin tamamlandığını, sahte olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, sadece zanlının casinoda kasiyere sunduğu paranın sahte olduğunu, zanlının ifadesinde 2024 yılı Haziran ayı içerisinde yasa dışı yollardan kuzeye geldiğini, gelmeden önce parayı güneydeki bir dövizciden aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesine emir verdi

Zanlının avukatı Hüseyin Koralp, müvekkilinin kalp hastası olduğunu ifade ederek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, ayrıca tam teşekkülü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

 

 

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