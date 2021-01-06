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Sahte paralar piyasada uyarısı!

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05.01.2021 tarihinde, Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şahsın tasarrufunda 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4500TL sahte banknotlar ele geçirildi.
Sahte paralar piyasada uyarısı!

05.01.2021 tarihinde, Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şahsın tasarrufunda 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4500TL sahte banknotlar ele geçirildi. Söz konusu sahte banknotlardan 2 tanesinin bir markete verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.  

       Tedavüle sürülen 100 TL’lik banknotların seri numaraları C 490542321,   C 452543305, C 414546301, C 520800345, C 478657587, C 748457154,           C 621341215, C 325754621ve C 254568941’dir.     

          Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde yukarıda belirtilen seri numaralı 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

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