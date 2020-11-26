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Sahte paralar tedavülde uyarısı!

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25.11.2020 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 50 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. 
Sahte paralar tedavülde uyarısı!

25.11.2020 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 50 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

SA 1268095793, PB 3612663034, RC 2382759076, UD 3156852069,                       ZC 3634702628, ZC 1534711559, VA 5723782049, SD 5008235348,                     WA   1616889259,     UC    9158217049 ve UA 6154613067.

 

            Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 50 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.   

 

 

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