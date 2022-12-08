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Sahte Paraları Tedavüle Süren Şahıs Yakalandı!

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Sahtekarlıkla para temini,sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından tutuklanan zanlı Zuhier Wael Mohd Ami mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sahte Paraları Tedavüle Süren Şahıs Yakalandı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Zuhier Wael Mohd Ami’nin (E-25), Sahtekarlıkla para temini,sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03-04.12. 2022 tarihleri 23:30-01:30 saatleri arasında Lefkoşa Surlariçi İplikpazarı bölgesinde faaliyet gösteren bir  işletme içerisinde bulunan zanlı tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 7 adet 50 ABD dolarını bahse konu işletme içerisinde tedavüle sürüp türk lirası ve içecek almak koşuluyla bozdurup sahtekarlıkla para temini suçunu işlediğini anlattı. Polis,  zanlının 07.12.2022 tarihinde Lefkoşa surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Mehmet Cemil markette 2 adet 50 ABD dolarını bahse konu işletme içerisinde tedavüle sürüp, Türk Lirası ve sigara almak koşuluyla bozdurup sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili yapılan kamera incelemesinde zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının herhangi bir gönüllü ifade vermediğini, sözlü olarak bahse konu paraları Ürdün’den getirdiğini beyan ettiğini aktardı.

Polis,  zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının I gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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