Sahte paraya dikkat!

08.10.2022 tarihinde, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu iki ayrı şahsın tasarrufunda MB35429070A, MB59129658A, KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri numaralarını içeren sahte olduğuna inanılan toplam 5 adet 50’lik ABD doları para ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında toplam 3 kişi tutuklanmıştır.
Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.
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