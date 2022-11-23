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Sahte Paraya Dikkat!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Paraya Dikkat!

21.11.2022 tarihinde, Bostancı’da meydana gelen sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan I.A.(E-18) ve N.A.(E-16)’nın yapılan sorgulamalarında; aynı tarihte tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduklarını bildikleri MB666888880 seri numaralı 50’lik Euro banknotlardan toplam 7 adet daha, Güzelyurt, Yedidalga ve Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren dört markete vermek sürerek tedavüle sürdükleri ve karşılığında sahtekarlıkla para ve mal temin ettikleri tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir. 

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