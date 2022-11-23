Sahte Paraya Dikkat!

21.11.2022 tarihinde, Bostancı’da meydana gelen sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan I.A.(E-18) ve N.A.(E-16)’nın yapılan sorgulamalarında; aynı tarihte tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduklarını bildikleri MB666888880 seri numaralı 50’lik Euro banknotlardan toplam 7 adet daha, Güzelyurt, Yedidalga ve Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren dört markete vermek sürerek tedavüle sürdükleri ve karşılığında sahtekarlıkla para ve mal temin ettikleri tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.