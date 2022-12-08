  • BIST 4.794,85
  • Altın 1069.405
  • Dolar 18.6407
  • Euro 19.5953
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Sahte Paraya Dikkat!

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Paraya Dikkat!

1.         07.12.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan H.C.(E-34)’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 6 adet 100’lük banknotlardan ve "KB 64738025G, MB 66022384F, KB 64736676G, KB 64736773G, KB 30431289G, KB 64736683G" seri numaralarından oluşan 600 ABD Doları ile  6 adet 50’lik banknotlardan ve "MB 26729479A, MB 62227805A, MB 26727741A, MB 26729478A, MB 76447155A, MD 69324783B" seri numaralarından oluşan 300 ABD Doları olmak üzere toplam 900 ABD Doları banknotlarını ve 1 adet "UD 03117944506" seri numaralı 50 Euro ile 1 adet "WA0098228863" seri numaralı 20 Euro olmak üzere toplam 70 Euro banknotları, kumarhanede çalışan personele vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ş.(E-38), A.S.(E-43), S.B.(E-43) ve M.N.T.(E-44) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         03-04.12.2022 tarihleri arasında, 7 adet 50’lik banknotlardan oluşan sahte 350 ABD Dolarının, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye verilmek suretiyle tedavüle sürülmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.W.M.A.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: “KKTC dünyadan geri kalmayacak”08 Aralık 2022 Perşembe 12:38
  • KKTC'nin Rus sakinleri, ülkeleriyle doğrudan uçuş istiyor08 Aralık 2022 Perşembe 12:24
  • YKP’nin de katılacağı, Avrupa Sol Partisi 7. Kongresi gerçekleşiyor08 Aralık 2022 Perşembe 11:42
  • Bengihan'dan 'eylem' uyarısı!08 Aralık 2022 Perşembe 11:37
  • Güven Bengihan: Hükümet edenler halkın sorunlarına karşı duyarsız08 Aralık 2022 Perşembe 11:08
  • Ülkemize ilişkin kararların GKRY tarafından kabul edilip edilmemesinin kıymeti yoktur!08 Aralık 2022 Perşembe 10:50
  • Çavuşoğlu: Okullarımızın temizliği duraksama olmadan yapılacak08 Aralık 2022 Perşembe 09:25
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi Var08 Aralık 2022 Perşembe 09:18
  • Girne-Tatlısu ana yolunda kaza: 3 yaralı!07 Aralık 2022 Çarşamba 22:30
  • Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri Komite’de onaylandı07 Aralık 2022 Çarşamba 22:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti