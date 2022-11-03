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Sahte pasaport!

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Sahte pasaport!
Sahte pasaport!

 

01.11.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde polis tarafından yapılan denetimde, iş yerinde çalışan ve kendisini M.A. olarak tanıtan şahsın yapılan ileri soruşturmasında; gerçek isminin J.K.(E-28) olduğu ve vize borcu olduğu gerekçesiyle yurt dışında sahtelediği M.A. adına düzenlenmiş pasaportu, KKTC’ye giriş yaptığı esnada Ercan Havalimanı’nda görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü ve sahte beyanla kayıt temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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