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Sahte pasaport davasında karar açıklandı!

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Ercan Havalimanında sahte Belçika pasaportu ile çıkış yapmaya çalışırken yakalanan İran vatandaşı Payam Pour Khorsand hakkındaki dava karara bağlandı.
Sahte pasaport davasında karar açıklandı!

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde, Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda açıklanan kararda sanık 45 gün hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 02.20 raddelerinde Ercan Havalimanında KKTC'de turist olarak bulunan İran vatandaşı Payam Pour Khorsand’ın tasarrufunda bulundurduğu ve Eric Henri adına sahte olarak tanzim edilen Belçika pasaportunu Ercan- İstanbul-Düseldorf uçağına binmek maksadıyla check-in İşlemlerini yapan İstanbul Handling yer hizmetleri görevlisine ibraz edip tedavüle sürerek Belçika pasaportunda adı geçen şahsın kimliğine büründüğünü söyledi.

Yargıç, sanığın aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Ergüden, soruşturmanın ardından sanığın 23 Kasım 2023 tarihinde cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın sabıkasız olmasını, cezasının ardından ülkeden deport edileceğini, ayrıca davasını kabul edip, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ifade ederek, 45 gün süreyle hapse mahkum ettiğini açıkladı.

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