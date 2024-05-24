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Sahte pasaport ile Güney'e geçerken yakalanmıştı: Olayla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi

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Metehan'da sahte pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Hasan Duman, oğlu ve suçla bağlantılı tutuklanan Mehmet Mercan ile Hulusi Kızılaslan mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.
Sahte pasaport ile Güney'e geçerken yakalanmıştı: Olayla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi

Metehan Kara Giriş Kapısı’nda sahte Almanya pasaportlarıyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Hasan Duman, 17 yaşındaki oğlu D.B.D.(E) ve suçla bağlantılı tutuklanan Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan birinin yaşının 17 olmasından dolayı kapalı oturum gerçekleştirildi. Ülkede turist vizesiyle bulunan zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Baba-oğul zanlılar 20.05.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY bölgesine geçmek maksadıyla Türkiye’de Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan aracılığı ile temin ettikleri sahte olarak düzenlenmiş Almanya kimlik kartlarını, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmişti.

Zanlılar sınır kapısında suçüstü yakalanmıştı. Baba ile oğlunun tutuklanmasının ardından suçla bağlantılı olan Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan da tutuklanmıştı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

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