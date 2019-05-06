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Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan kişi tutuklandı

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Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı.
Sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmaya çalışan kişi tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 04.30 sıralarında Ercan Havaalanında, Y.M.A. (E-28) başka bir şahıs adına düzenlenmiş Finlandiya pasaportuyla KKTC’den çıkış yapmaya çalıştı. 

Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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