Sahte Pasaportla Ülkeye Girerken Yakalandı

31.10.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısı’nda, GKRY Bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak isteyen M.E.B.(E-21)’nin, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu görevli memura vermek suretiyle, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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