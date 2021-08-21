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Sahte pasaportlu yabancılarda artış

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Baf Havaalanı’ndan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışması olaylarında son dönemde artış kaydedildiği bildirildi.
Sahte pasaportlu yabancılarda artış

Çoğunlukla Afrikalı ve Asyalı kişilerin sahte Fransız veya Belçika pasaportlarıyla Baf Havaalanı’ndan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışması olaylarında son dönemde artış kaydedildiği bildirildi.

Alithia’nın Baf Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mihalis Yoannu’yu kaynak gösterdiği habere göre, sahte seyahat belgesiyle Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklular meselesi süregelen bir durum olsa da son dönemde endişe verici şekilde arttı. Son 15 gün içerisinde 12, son 2 ayda ise 30’u aşkın benzer vukuat yaşandı.

Gazete önceki gün, Hong Konglu 31 yaşındaki bir erkeğin Viyana’ya gitmek üzere gittiği Baf Havaalanı’nda, daha önce çalındığı ihbar edilmiş ve üzerindeki fotoğraf sahtelenmiş Belçika pasaportuyla yakalandığını kaydetti.

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