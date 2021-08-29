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SAHTE PCR davası... Diva'nın ekibi serbest, 1 kişi tutuklu 1 kişi ise aranıyor

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Türkiye’nin önemli seslerinden Bülent Ersoy'un orkestrasını oluşturan ve sahte PCR ile ülkeye girmeye çalışan 21 kişi konserin ardından tutuklanarak bugün mahkemeye çıkartıldı.
SAHTE PCR davası... Diva'nın ekibi serbest, 1 kişi tutuklu 1 kişi ise aranıyor

Türkiye’nin önemli seslerinden Bülent Ersoy'un orkestrasını oluşturan ve sahte PCR ile ülkeye girmeye çalışan 21 kişi konserin ardından tutuklanarak bugün mahkemeye çıkartıldı.

Diva’nın ekibine yeniden PCR testi yapılırken test sonuçlarının negatif çıkması üzerine polis gözetiminde konsere katılmalarına izin verilmişti.

Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan 21 kişi, kişi başı 10 bin TL teminat ve haftada iki defa polise ispatı vücut şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer yandan test sonuçlarını  hazırladığı iddia edilen 1 kişi tutuklanırken ona yardımcı olan 1 kişi ise aranıyor.

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