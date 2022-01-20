Sahte PCR ile Çıkmaya Çalışırken Yakalandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
19.01.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapacak olan M.N.R.(E-26)’nin, başka bir şahsa ait negatif sonuçlu PCR testini gösteren evrağın üzerine kendi adını yazmak suretiyle sahteledikten sonra, söz konusu sahte evrağı görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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