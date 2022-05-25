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Sahte PCR ile yakalanan zanlılar teminata bağlandı

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Sahte PCR testiyle ülkeden çıkmaya çalışırken yakalanan zanlılar Anton Semenov ve Ruslan Dzhemilov ile sahte PCR testlerini hazırlayan Maria Astashına teminata bağlandı.
Sahte PCR ile yakalanan zanlılar teminata bağlandı

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken sahte PCR belgelerini tedavüle süren zanlılar Anton Semenov, Ruslan Dzhemilov ve zanlı Maria Astashina mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, zanlılar Anton Semenov, Ruslan Dzhemilov ve  zanlı Maria Astashina’nın “Sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Debreli, zanlıların 19 Mayıs 2022 tarihinde, saat 16.15 raddelerinde Ercan Havaalanı’nda KKTC’den çıkmak için kendi adlarına sahte olarak düzenlenen KKTC Sağlık Bakanlığı’nın ‘X0000530110’ ile ‘X0002520864’ barkod numaralı negatif sonuçlu PCR testlerini, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı yerdeki görevli yer hizmetleri görevlisine verdiğini belirterek, zanlıların sahte belgeyi tedavüle sürdüğü ve sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği esnada yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Debreli, 22 Mayıs 2022 tarihinde ise iki zanlının vermiş oldukları ifadelerinde zanlı Maria Astashına’nın konu PCR’ları sahteleyip, kendilerine verdiğini beyan ettiklerini ve aynı gün zanlının tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ikamet izinli olduklarını söyleyen Debreli, davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 50’şer bin TL nakdi teminat yatırmaları, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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