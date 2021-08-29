Sahte PCR'dan 21 Kişi hakkında yasal işlem!

Diva’nın ‘sahte PCR testli’ orkestrası mahkemede! 21 Kişi hakkında yasal işlem!
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un KKTC'de vereceği konser öncesinde Ercan Havalimanı'nda yapılan taramalar sonucunda orkestra ekibinin PCR testleri sahte çıkmıştı.
Diva'nın 21 kişiden oluşan orkestra ekibi bugün mahkemeye çıkartıldı.
Diva'nın orkestrasını oluşturan sahte PCR ile ülkeye girmeye çalışan 21 kişi konserin ardından tutuklanarak bugün mahkemeye getirildi.
Söz konusu kişilere yeniden PCR yapılmış ve negatif sonuç alınması üzerine polis gözetiminde halkın mağdur olmaması için konsere katılmaları sağlanmış ardından tutuklanmışlardı.
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