'Sahte peygamber' mağduru anlattı: "Rafet Efendi, 'Mümin lükse kaçmaz, iPhone’u bana ver, kendine tuşlu telefon al' dedi"

Kocaeli’de kendisini ‘peygamber ve evliya’ olarak tanıtan ‘Rafet Efendi’ lakaplı Şaban Özdil hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Şikâyetçi olan mağdurlardan biri Özdil’in “Mümin lükse kaçmaz” diyerek 7 bin liralık telefonunu istediğini, karşılığında ise 200 lira göndererek “Kendine tuşlu telefon al” dediğini anlattı.

‘Rafet Efendi’nin sürekli ayetlerle konuştuğunu ve müritlerini sınavdan geçirdiğini söyleyen bir mağdur yaşananları şöyle aktardı:

"Hissettiğime göre sen yüksek şeyler kullanıyormuşsun, mümin lükse kaçmaz, kocadan yüksek kullanmaz’ dedi. Ben de ‘Haklısınız’ dedim. Telefonumun fiyatını sordu. Ben de (Iphone 7 Plus) taksitle 7 bin liraya aldığımı söyledim. Bana ‘Zaten biliyordum, hissetmiştim, gönder’ dedi. Ben de telefonumu Rafet’e gönderdim. Aradan 2-3 ay geçmesine rağmen telefonum gelmedi. Teyzeme telefonumun gelmediğini söyledim. O da ‘Telefon gelecek, sabırlı ol, sen böyle mi imtihandan geçiyorsun?’ diye bana kızdı"