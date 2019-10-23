  • BIST 98.880
  • Altın 277,718
  • Dolar 5,7777
  • Euro 6,4257
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

'Sahte peygamber' mağduru anlattı: "Rafet Efendi, 'Mümin lükse kaçmaz, iPhone’u bana ver, kendine tuşlu telefon al' dedi"

»
"Tuşlu telefon almam için 200 lira gönderdi"
'Sahte peygamber' mağduru anlattı: "Rafet Efendi, 'Mümin lükse kaçmaz, iPhone’u bana ver, kendine tuşlu telefon al' dedi"

Kocaeli’de kendisini ‘peygamber ve evliya’ olarak tanıtan ‘Rafet Efendi’ lakaplı Şaban Özdil hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. 

Şikâyetçi olan mağdurlardan biri Özdil’in “Mümin lükse kaçmaz” diyerek 7 bin liralık telefonunu istediğini, karşılığında ise 200 lira göndererek “Kendine tuşlu telefon al” dediğini anlattı.

‘Rafet Efendi’nin sürekli ayetlerle konuştuğunu ve müritlerini sınavdan geçirdiğini söyleyen bir mağdur yaşananları şöyle aktardı: 

"Hissettiğime göre sen yüksek şeyler kullanıyormuşsun, mümin lükse kaçmaz, kocadan yüksek kullanmaz’ dedi. Ben de ‘Haklısınız’ dedim. Telefonumun fiyatını sordu. Ben de (Iphone 7 Plus) taksitle 7 bin liraya aldığımı söyledim. Bana ‘Zaten biliyordum, hissetmiştim, gönder’ dedi. Ben de telefonumu Rafet’e gönderdim. Aradan 2-3 ay geçmesine rağmen telefonum gelmedi. Teyzeme telefonumun gelmediğini söyledim. O da ‘Telefon gelecek, sabırlı ol, sen böyle mi imtihandan geçiyorsun?’ diye bana kızdı"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cem Yılmaz'dan 'protesto' paylaşımı: #CemYılmazFilmineGitmiyorum22 Ekim 2019 Salı 18:47
  • Konya'da otobüs duraklarına “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin" yazılı afişler asıldı22 Ekim 2019 Salı 18:44
  • 2020 Yılı Bütçe Teklifi ile TC Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilen örtülü ödenek toplamı 5.4 milyar liraya ulaştı!22 Ekim 2019 Salı 18:41
  • Esad, Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi: Şimdi de toprağımızı çalıyor22 Ekim 2019 Salı 17:33
  • İyi Parti sonuçları ‘müthiş’ diye duyurdu… İşte çok konuşulacak o anket!22 Ekim 2019 Salı 14:00
  • HDP'li dört belediyeye kayyum atandı22 Ekim 2019 Salı 11:03
  • Şubat 2019’dan beri kendisinden haber alınamayan KHK’lı Mustafa Yılmaz, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde ortaya çıktı22 Ekim 2019 Salı 10:57
  • HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı22 Ekim 2019 Salı 09:45
  • Erdoğan: Sigara haramdır21 Ekim 2019 Pazartesi 18:05
  • "Erdoğan’ın yurt dışındaki mal varlığı meselesi artık ulusal güvenlik sorunudur"21 Ekim 2019 Pazartesi 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti