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Sahte Rahip İngiltere Ordusuna Sızdı

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Sahte Rahip İngiltere Ordusuna Sızdı
Sahte Rahip İngiltere Ordusuna Sızdı

Savunma Bakanlığı sözcüsü, “Ordu bu güvenlik ihlalini son derece ciddiye alıyor ve öncelikli olarak kapsamlı bir şekilde soruşturulacak” dedi, ancak olay “devam eden bir soruşturmanın parçası” olduğu için daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.


Geçen hafta meydana gelen ihlal, ilk olarak pazartesi günü The Sun tarafından bildirildi.


Gazetenin kaynağına göre, adam kışlanın kapısına geldi ve herhangi bir kimlik göstermeden başarılı bir şekilde içeri girdi.


Gazeteye konuşan kaynak, olay gecesi yaşananları şu şekilde anlattı:


“Adam kapıda belirdi, adının Peder Cruise olduğunu söyledi ve tabur görevindeki Rahip Matt Coles’un bir arkadaşı olduğunu iddia etti. İçeri davet edildi ve yiyecek bir şeyler teklif edildi.


Bir sürü uzun hikaye anlatıyordu ve çocuklar şakalarından zevk alıyordu. Söz konusu “şüphelere” rağmen, sahte rahibe kışlada bir yatak teklif edildi ve geceyi orada geçirdi. Adam sabah tespit edildi ve polis kışlaya çağrılarak sahtekarı binadan çıkardı. Adam tutuklanmadı ve şu ana kadar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.”

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